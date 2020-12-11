ЕКАД встал в многокилометровую пробку

Авария произошла недалеко от улицы Трудовой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
11 декабря около восьми вечера на Кольцовском тракте в Екатеринбурге произошла массовая авария, которая спровоцировала образование многокилометровой пробки.
- Недалеко от улицы Трудовой произошло столкновение нескольких машин, к счастью, обошлось без пострадавших, обстоятельства выясняются, - рассказали в городском ГИБДД «КП-Екатеринбург».
Сейчас ситуация стабилизировалась, «Яндекс-пробки» пробки показывают два балла, однако движение в одну сторону до сих пор затруднено.
Скриншот «Яндекс-пробки»