ЕКАД встал в многокилометровую пробку

Авария произошла недалеко от улицы Трудовой Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 декабря около восьми вечера на Кольцовском тракте в Екатеринбурге произошла массовая авария, которая спровоцировала образование многокилометровой пробки.

- Недалеко от улицы Трудовой произошло столкновение нескольких машин, к счастью, обошлось без пострадавших, обстоятельства выясняются, - рассказали в городском ГИБДД «КП-Екатеринбург».

Сейчас ситуация стабилизировалась, «Яндекс-пробки» пробки показывают два балла, однако движение в одну сторону до сих пор затруднено.