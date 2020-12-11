Губернатор разрешил пускать болельщиков на трибуны на закрытых площадках

Болельщиков не пускали на трибуны в течение полутора месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортивные болельщики Свердловской области получили хорошие новости: губернатор подписал указ, согласно которому на трибуны будут допускаться зрители. Однако из-за пандемии заполнять трибуны можно только на 30 %.

- Указ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 12 декабря, - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ранее 26 октября губернатор распорядился оставить закрытые спортивные объекты без зрителей. Кроме того, в указе, опубликованном сегодня, говорится о продлении дистанта для школьников 6-8 и 10 классов.