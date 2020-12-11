Трое уральских студентов стали призерами престижного конкурса по менеджменту

Трое студентов УИУ РАНХиГС стали серебряными призерами. Фото: пресс-служба вуза

Трое студентов УИУ РАНХиГС стали серебряными призерами кубка по менеджменту «Управляй!»

С 8 по 10 декабря прошёл финал молодёжного кубка по менеджменту «Управляй!». От Уральского федерального округа в финал вышли 15 участников. Пятеро из них – студенты Уральского института управления – филиала РАНХиГС.

Финал проходил в двух локациях Екатеринбурга. В этом году финалистов УрФО у себя принимали Уральский институт управления – филиал РАНХиГС и «Точка кипения», расположенная в Ельцин-Центре.

Цель «Управляй!» – выявить студентов, выпускников вузов и колледжей, которые обладают управленческим потенциалом, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда. Участники в течение трёх дней сражались за ценные призы, стажировку и возможность обучения на особой управленческой программе.

В первый день, 8 декабря, в УИУ РАНХиГС прошел тренировочно-установочный этап. Участников ждали образовательные сессии и беседы с экспертами. Второй день конкурса самый важный: студенты представили жюри свои финальные проекты. Третий день, 10 декабря, - день подведения итогов и награждения победителей.

В 2020 году победителем кубка стала Анастасия Курганская, студентка УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, а среди серебряных призёров оказались трое студентов УИУ: Богдан Пиманов, Елена Редькина и Владислава Монастырская.

- После такой колоссальной работы мы поделились мнениями с наставниками и пришли к общему выводу: «Управляй!» позволяет раскрыть себя, развить свои профессиональные навыки. Обсуждения, предложения, споры, формулы и расчеты, люди, которые находится рядом и поддерживают тебя – все это про кубок «Управляй!», в котором каждый может проверить, на что способен!», - прокомментировала своё участие в соревновании финалистка конкурса и студентка УИУ РАНХиГС Елена Гарифулина.

Все финалисты получили баллы для поступления в любой филиал РАНХиГС.