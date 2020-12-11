Куйвашев и Высокинский оценили подготовку стадиона к играм 2023 года в Екатеринбурге

Сейчас проводится реконструкция спорткомплекса для проведения универсиады в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 декабря в спортивный комплекс «Калининец» нагрянула проверка во главе с губернатором Свердловской области Евгенией Куйвашевым и мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. Чиновники приехали оценить проведение реконструкции стадиона и прилегающих территорий, которые будут использоваться во время Всемирной универсиады 2023 года. - К летним играм на площадке спортивного комплекса предполагается частичная перестройка легкоатлетического стадиона, а также возведение административно-бытового корпуса, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Для подготовки к такому масштабному мероприятию в Свердловской области проводится комплекс различных работ: в городе возводят студгородки, прорабатываются маршруты движения гостей, ведется ремонт уже построенных помещений.