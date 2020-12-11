В Екатеринбурге пропала школьница с татуировкой кобры

Фото: добровольный поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Добровольцы поискового отряда «Прорыв» разыскивают 15-летнюю Дарью Осипову из Екатеринбурга. Девушка вышла из дома 8 декабря и не вернулась.

Приметы пропавшей: Рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, длинные коричневые волосы до плеч, голубы глаза. К особым приметам подростка относятся татуировки: три птицы за правым ухом, на левой руке рисунок в виде змеи.

Если вы знаете, где находится Дарья, сообщите руководителю отряда Наталье по номеру 89000440220 или в полицию по телефону 02 .