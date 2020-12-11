Из 17 проверенных машин такси в восьми нашли нарушения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжаются проверки, контролирующие соблюдение масочного режима. За последнюю неделю составили 50 протоколов за нахождение без маски в общественных местах. Специалисты Роспотребнадзора замечали нарушения в аптеках, банках, кинотеатрах, парковках, транспорте и такси. Протоколы, составленные на «безмасочников», уже направлены в суды.

- Специалисты также проверили 17 автомобилей такси, в половине из них нарушался масочный режим. На водителей «СитиМобил», «Яндекс.Такси» и «Вконтакте» составили протоколы об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в Свердловской области.

В Роспотребнадзоре напоминают, что постановлением главного государственного санитарного врача РФ введен всеобщий масочный режим. Население обязано носить маски в местах массового пребывания людей.