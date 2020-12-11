В Екатеринбурге из-за жалоб местных жителей закрыли вьетнамское кафе

Кафе будет закрыто в течение трех месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Октябрьский районный суд закрыл кафе вьетнамкой кухни «Vietmon» на улице Гагарина. На заведение пожаловались соседи, причиной обращения стало подключение вентиляции общепита к общей вентиляции жилого дома, что является нарушением. Одна из жительниц многоэтажки на суде рассказала, что конфликт с хозяевами кафе возник еще в 2017 году из-за неприятных запахов, шума и вибраций, которые исходили из кухни, расположенной на первом этаже.

- Весной 2020 года управляющая компания провела проверку системы вентиляции и нашла нарушения в ее работе из-за самовольной установки вентилятора. Кроме того, из-за этого была отключена подача газа на 23 дня, - сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

По решению суда кафе не будет работать в течение трех месяцев. Хозяин заведения еще может обжаловать приговор.