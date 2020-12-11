В Нижнем Тагиле улицу назовут в честь врача, которая погибла от COVID-19

Ирины Юрьевой не стало в августе этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагила улица в жилом микрорайоне «Муринские пруды» будет названа в честь Ирины Юрьевой, врача пульмонолога, которая работала в «красной зоне» городской больницы № 1.

- Решение о присвоении имени новой улице подписано главой Нижнего Тагила Владислава Пинаева в связи исполнением поручений президента от 26 июня 2020 года, - об этом сообщает мэрия города.

Ирина Юрьева работала в медицине 30 лет. С мая работала с коронавирусными пациентами и умерла в августе этого года.