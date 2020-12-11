Маленьким уральцам, родившимся в День святой Екатерины, вручили подарки

Фото: предоставлено Фондом Светой Екатерины

Фонд святой Екатерины вручил подарки детям, которые родились 7 декабря. В этот день отмечается православный праздник небесной покровительницы. Как заявила заместитель директора фонда Татьяна Прусевич, в 2020 году появилось на свет почти в два раза больше малышей, чем в прошлом.

- В этом году мы дарим музыкальный развивающий коврик. Думаю, что родителям это понравится и пригодится малышу. В том году мы поздравили 56 детей, в этом — 91. Это не может не радовать. Уверена, что дети, которые родились 7 декабря, будут под покровительством и защитой святой Екатерины. Я думаю, что у эти детей все сложится, - отметила заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяны Прусевич.

Подарки доставили в семь роддомов Екатеринбурга. Наборы вручили прямо в руки родителям.