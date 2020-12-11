Для уральских школьников продлили дистант

Эту четверть большая часть школяров будет учиться из дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для учеников 6, 7, 8 и 10 классов Екатеринбурга и Свердловской области дистанционное обучение продлили еще как минимум еще на две недели. То есть эту четверть большая часть школьников будет заниматься из дома по интернету. Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Решение будет закреплено в указе. Мы его приняли, исходя из текущей ситуации, на основе мнения специалистов, - написал глава региона на своей страничке в Instagram.

За последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области коронавирус официально подтвержден еще у 402 уральцев. Общее число заболевших COVID-19 граждан с начала пандемии на Среднем Урале по официальным данным составляет 50 570 человек.