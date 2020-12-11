Почему в Екатеринбурге стали меньше делать тестов на коронавирус: отвечает губернатор

Если раньше за сутки лаборатории делали до 30 тысяч тестов, то сейчас только 17 тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга поинтересовались, почему в Свердловской области стали меньше делать тестов на коронавирус. Если раньше уральские лаборатории обрабатывали до 30 тысяч ПЦР, то сейчас по 17 тысяч в сутки. Об этом свердловчане спросили у губернатора региона Евгения Куйвашева.

— Действительно, системная робота по наращиванию лабораторных мощностей, включению в процесс новых, в том числе частных лабораторий, позволили нам на определенном этапе довести ежесуточные объемы исследований почти до 30 тысяч. При этом много было проделано работы, чтобы исключить неоднократное обращение людей за лабораторными исследованиями дублирование на различных уровнях. Вы уже слышали об изменениях в санитарно-эпидемиологические правила, согласно которым, необязательным стало тестирование контактных с заболевшим, если у них нет симптомов болезни. Выписка людей с Covid-19 стала возможной после одного теста, а не двух/ Конечно, всё это повлияло на pзагрузку лабораторий, - ответил губернатор.

Также Евгений Куйвашев добавил, что для региона не имеет значения, сколько проведено тестирований за сутки, главное – вовремя выявить заболевших.