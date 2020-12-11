Кому поставят прививки от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области: отвечает губернатор Евгений Куйвашев

На Урал должны привести около 5 тысяч вакцин от пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, кому введут вакцину от COVID-19 из первой партии, которая пришла в регион.

Об этом глава области рассказал, отвечая на вопрос подписчика у себя в Instagram.

- Вчера ночью в регион прибыла первая часть из большой партии «Спутника V» - в общей сложности, напомню, мы ждем почти 5 тысяч доз. Первая тысяча, о чем уже говорилось, предназначена преимущественно для желающих поставить прививку из числа наших врачей, прежде всего тех, кто работает в «красных зонах», - уточнил губернатор.

Правда, подписчик спрашивал у главы региона о том, предусмотрена ли вакцина от COVID-19 для пенсионеров-добровольцев.

На эту часть вопроса губернатор ответила так:

- С коллегами на заседании оперативного штаба уже обсуждали, что отдельно проработает вопрос вакцинации более широкого круга добровольцев при дальнейшем поступлении вакцины.

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