Как жители Компрессорного будут ездить на работу после отмены двух автобусов: отвечает губернатор Свердловской области

По словам губернатора, до Компрессорного будут ездить автобусы большей вместимости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Компрессорного микрорайона в Екатеринбурге сегодня, 11 декабря, пожаловались губернатору Свердловской области на ситуацию с общественным транспортом. В частности их возмутили новости о том, что в микрорайоне собираются убирать автобусные маршруты №32 и 64, заменив их 24-м маршрутом.

- Здесь куча народу без машин и еще строятся дома! Нужно увеличивать количество 32-х автобусов. Сейчас их не дождешься, - отмечают жители микрорайона.

Ответ глава региона опубликовал на своей странице в Инстаграм. Он отметил, что городские власти работают над тем, чтобы сделать транспортную схему более оптимальной, не ухудшив при этом качество жизни горожан.

- Если конкретно про ваш случай говорить, то по данным администрации города, дополнительно будет открыт новый маршрут - №44, - сказал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. – Он будет ходить от метро Ботаническая до Компрессорного. 24-й маршрут действительно с 1 июля следующего года будет ходить по схеме маршрута №64. Но, что важно, с автобусами большой вместимости. Интервал движения в часы пик обещают выдерживать в 5-7 минут.