В окружном парламенте подвели итоги фотоконкурса «Ямал – мой национальный проект»

1 место – Сафарбеков Р.Р. «Встреча давних знакомых», Ямальский р-н, с. Яр-Сале

Члены комиссии подвели итоги открытого регионального фотоконкурса «Ямал – мой национальный проект», объявленного 1 октября 2020 года и посвященного 90-летию автономного округа.

На конкурс подали заявки 160 жителей из 10 муниципальных образований автономного округа и городов Санкт-Петербург и Тюмень, представили всего 404 работы. Наибольшее количество фоторабот поступило от жителей Ноябрьска – 93, 28 работ от муравленковцев и по 25 фотографий от жителей Пуровского и Шурышкарского районов.

К сожалению, не все работы соответствовали требованиям конкурса, поэтому комиссия оценивала 255 фотографий от 77 участников. В возрастной группе от 14 до 17 лет (включительно) представлено 69 работ, от участников 18 лет и старше – 186.

Наибольшую активность вызвала номинация «Экологический туризм» – в ней представлено 203 работы, авторы продемонстрировали этническую самобытность коренных народов, достопримечательности автономного округа, его животный и растительный мир, развитие туризма. 33 фотографии в номинации «Молодые профессионалы» посвящены профессиям, которыми славится и отличается Ямал. Авторы смогли раскрыть характер и доблесть людей труда, рассказать о наставничестве и формировании кадрового потенциала, отвечающего вызовам современности. О деятельности добровольцев, их поддержке и помощи землякам, об общественных инициативах рассказали 19 работ в номинации «Социальная активность».

1 место – Верховодов А.В. «Спасение ребенка», г. Салехард

Спикер окружного парламента Сергей Ямкин поблагодарил всех участников конкурса и отметил, что в каждой фотоработе прослеживается большая искренняя любовь к Ямалу и его людям:

- Спасибо большое за поддержку идеи и за творческий подход. Работы всех участников очень живые и теплые, проникнуты любовью к родному краю. Поэтому, независимо от занятого места, от всей души желаю не останавливаться на достигнутом. Конкурс – это всегда еще одна возможность развиваться дальше. Дерзайте! Пусть вам всегда сопутствует удача!

Дипломами Законодательного Собрания автономного округа «Участник открытого регионального фотоконкурса «Ямал – мой национальный проект» будут отмечены авторы работ, соответствующих требованиям конкурса.

С результатами конкурса можно ознакомиться по ссылке