Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 50 570 Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Свердловской области рассказал о возможном продлении школьных каникул.

- Обстановка сегодня стабилизировалась, но остается напряженной. И, к сожалению, трудно сказать, сколько мы будет оставаться на плато, не ухудшится ли ситуация.. Поэтому я не исключаю, что каникулы мы можем продлить. Но все будет завесеть от того, с какими показателями мы подойдем к каникулам. Хотел бы попросить всех жителей региона, что называется, бдительность не терять. Понятно, год был непростой для всех. Людям меньше всего хочется думать в праздники об ограничениях, неурядицах, трудностях, - написал губернатор в своем блоге.

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