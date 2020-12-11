Приставы забрали у екатеринбуржца Audi TT из-за долгов по налогам

Фото: УФССП по Свердловской области

Судебные приставы Чкаловского районного арестовали кабриолет Audi TT у должника, который уже несколько месяцев не платит налоги на физических лиц. От оплаты мужчина уклонялся, к судебным приставам на прием не являлся.

- Изучая имущественное положение должника, судебные приставы установили, что мужчина официально не трудоустроен, расчетные счета в банках пусты, но имеется в собственности автомобиль Audi, - рассказали в пресс-службе управления ФССП по Свердловской области.

Пока екатеринбуржец не оплатит задолженности его автомобиль будет на штрафстоянке.

КСТАТИ

Узнать о своих задолженностях и оплатить их можно на сайте ГУФССП России по Свердловской области в «Банке данных исполнительных производств» www.r66.fssp.gov.ru, информацию о ходе исполнительного производства можно узнать в «Личном кабинете стороны исполнительного производства».