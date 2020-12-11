Как защищают от коронавируса пассажиров поездов: отвечает СвЖД

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Как защищают от коронавируса пассажиров поездов?

СвЖД как предприятие, предоставляющее транспортные услуги, делает все возможное, чтобы защитить здоровье пассажиров. На вокзалах установлены санитайзеры, нанесена разметка с указанием безопасной дистанции, установлены дозаторы с антисептиками. Регулярно проводится дезинфекция всех поверхностей. Составы электричек и поездов проходят обязательную обработку с применением специальных моющих средств. Сотрудники, контактирующие с пассажирами, работают в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках). В ответ от посетителей железнодорожники ждут такого же уважительного отношения к собственному здоровью и к окружающим.

Статистика: Обработка вокзала Екатеринбург проводится 12 раз в сутки. При этом в сумме ежедневно дезинфицируется 10 тысяч сидений и 14,5 тысяч кв. метров напольных поверхностей. За полгода на вокзале пассажиры использовали для дезинфекции рук 500 литров антисептика через 22 бесконтактных диспенсера. Раз в месяц полную обработку вокзального комплекса проводит МЧС.