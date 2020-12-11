«Кипелов» выступит в Екатеринбурге, но на другой площадке

Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА / Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Концерт группы «Кипелов» перенесено из «Теле-Клуба» в «Екатеринбург ЭКСПО». Об этом объявили организаторы выступления, которое намечено на 13 декабря. На такие меры пришлось пойти из-за требований властей о наполненности лишь на 50%

- Относясь с огромным уважением к зрителям, которые очень ждут концерт, и к артистам, которые уже находятся в туре, мы приняли решение сохранить в Екатеринбурге один концерт 13 декабря на площадке конгресс-центра, - сообщили организаторы.

Напомним, что до этого власти запретили проводить в «ЭКСПО» концерт Полины Гагариной, но она не растерялась и выступила на корпоративе в «Сима-ленде».