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Общество

«Кипелов» выступит в Екатеринбурге, но на другой площадке

Организаторы объявили о переносе концерта в «ЭКСПО»
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА / Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА / Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Концерт группы «Кипелов» перенесено из «Теле-Клуба» в «Екатеринбург ЭКСПО». Об этом объявили организаторы выступления, которое намечено на 13 декабря. На такие меры пришлось пойти из-за требований властей о наполненности лишь на 50%

- Относясь с огромным уважением к зрителям, которые очень ждут концерт, и к артистам, которые уже находятся в туре, мы приняли решение сохранить в Екатеринбурге один концерт 13 декабря на площадке конгресс-центра, - сообщили организаторы.

Напомним, что до этого власти запретили проводить в «ЭКСПО» концерт Полины Гагариной, но она не растерялась и выступила на корпоративе в «Сима-ленде».