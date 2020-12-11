В Нижнем Тагиле ищут инвестора для покупки новых остановок

В Нижнем Тагиле в 2021 году обновят полсотни остановочных комплексов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В бюджет Нижнего Тагила на будущий год не заложены траты на новые остановочные комплексы. Специалисты администрации города предложили инвестора, который установит новые остановки, оборудованные навигацией и USB-зарядками.

Сейчас администрация Нижнего Тагила рассматривает вариант заключения концессионного соглашения с екатеринбургской компанией, которая займется проектом. Сейчас идет согласование юридической формы. Об этом пишет TagilCity.ru.

Всего в Нижнем Тагиле планируется оборудовать 50 остановочных комплексов. А с 2021 по 2024 год в городе обновят 179 павильонов, каждый из которых стоит 116 тысяч рублей. Общая сумма трат составит 20,5 миллиона рублей.