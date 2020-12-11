В уральскую колонию привезли конфеты с наркотиками

Передачу запрещенных веществ оперативно пресекли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавдинскую исправительную колонию №19 в Свердловской области попытались передач посылку с жевательными конфетами, в которых были спрятаны наркотики. Запрещенные вещества обнаружили в ходе досмотры и изъяли.

Опасные вещества обнаружили в 12:40 10 декабря сотрудники оперативного отдела ИК-19 вместе с сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН. В посылке найдено 17 капсул с наркотиком, пишет ИА «Уральский меридиан».

Сейчас полиция МО МВД РФ «Тавдинский» проводят проверку по факту передачи запрещенных веществ.