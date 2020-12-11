В 2016 году на Среднем Урале была зарегистрирована вспышка кори с 76 заболевшими Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области возможна вспышка кори. Специалисты пришли к такому выводу по итогам вакцинации, которая в этом году прошла не так эффективно из-за пандемии коронавируса.

- На сегодняшний день план профилактических прививок против кори выполнен в рамках нацкалендаря на 72,3%, а по эпидпоказаниям – на 62,8% - отметили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

В 2016 году на Среднем Урале была зарегистрирована вспышка кори с 76 заболевшими. В 2019 году было подтверждено 98 случаев. За 11 месяцев 2020 года случаев кори в регионе зарегистрировано не было.

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