мальчик вместе с друзьями гулял после школы, учится он со второй смены - уроки закончились и в это время он обычно возвращается домой. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Белинского водитель маршрутки № 012 сбил 9-летнего мальчика. Авария произошла минувшим вечером, когда школьник перебегал проезжую часть в неположенном месте. Водитель ПАЗа не смог вовремя среагировать – ребенка не было видно из-за припаркованных вдоль обочины машин.

С переломом голени мальчика доставили в больницу.

- Водитель автобуса пояснил, что двигался по правой полосе примерно со скоростью 35 километров в час. Неожиданно с левой стороны из-за большого потока двигавшихся рядом автомашин выскочил ребенок, избежать наезда на пешехода не удалось, - прокомментировали в Госавтоинспекции.

Водителя маршрутки проверили на алкотестере, однако прибор показал, что 54-летний мужчина был трезв.

Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой провести профилактические беседы с детьми о правилах безопасного поведения на дороге. Необходимо обучать умению ориентироваться в дорожной ситуации, быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. Помните, что личный пример - это самая доходчивая форма обучения для ребенка.