От щита эфиопского воина до бушлата Багрова: в краеведческом музее Екатеринбурга открывается уникальная выставка

Выставка посвящена 150-летию музей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выставка, посвященная 150-летию Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера, «Урал в подарках» открылась в Екатеринбурге. На ней представят около 1 тысячи уникальных экспонатов. Экспозиция будет открыта с 11 декабря до 28 марта 2021 года.

Наиболее яркими экспонатами станут гитары музыкантов Вячеслава Бутусова и Александра Новикова. Бушлат режиссера Алексея Балабанова - его носил Данила Багров, главный герой фильма "Брат-2", личные вещи писателей Павла Бажова и Владислава Крапивина, режиссера Ярополка Лапшина. Подарки Екатеринбургу от иностранных путешественников, дары городу от официальных иностранных делегаций.

- Главной идеей выставки стала мысль о том, что дары – это исторический феномен и один из критериев развития нашего региона. Следуя этим размышлениям, на выставке представят подаренные в прошлом веке во время визитов в Свердловск ритуальный щит эфиопского воина от императора Эфиопии Хайле Селассие, шкатулку и палантин от индийского лидера Джавахарлала Неру, - рассказывает куратор выставки.

Самым древним экспонатом станет орудие труда эпохи позднего палеолита (20-17 тыс. лет назад), найденное на Афоновой горе. Его музею передал французский барон Жозеф де Бай в прошлом веке. Об этом пишет ТАСС. Экспонаты были собраны не только из фондов музея, но и от региональных властей.