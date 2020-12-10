В Екатеринбурге двое парней увели у пенсионера 460 тысяч рублей, представившись бедными студентами

Полиция задержала подозреваемых, парни рассказали, что деньги потратили в личных целях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 82-летний житель Екатеринбурга и пожаловался, что двое молодых людей отобрали у него деньги. Мужчина рассказал, что 21 ноября к нему на улице подошли незнакомые парни, представились иностранными студентами университета, рассказали, что не могут попасть домой из-за высокой стоимости авиабилетов, и попросили денег в долг. Пенсионер поверил их словам и снял в банкомате 460 тысяч рублей и отдал незнакомцам. Мужчина долго ждал, что его деньги вернутся, но потом понял, что его обманули, и написал заявление.

- Полиция уже задержала подозреваемых. Мошенниками оказались безработными жителями Волгограда 1994 и 1997 годов рождения. Они рассказали, что деньги уже потратили, вину свою они не отрицают, - сообщили отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Теперь молодым людям грозит до шести лет лишения свободы по статье «Мошенничество».