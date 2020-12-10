В Екатеринбурге полиция ищет свидетелей наезда на ребенка

Так выглядит место происшествия. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

9 декабря около 18:00 в переулке Боковом напротив дома № 18 случилось ДТП. Водитель Нивы сбил 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу, с места происшествия автовладелец скрылся. В больнице у ребенка диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

- Сотрудники автоинспекции оперативно установили личность водителя, им оказался 78-летний местный житель. В настоящее время он дает объяснения случившегося, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Чтобы полиции объективно установить картину аварии, необходимы показания очевидцев или записи с видеорегистраторов машин. Сообщить подробности наезда или предоставить видеозапись ДТП можно по телефонам: 8 (967) 742 92 14 или 02. Полиция гарантирует анонимность.