На Урале пьяный мужчина убил знакомого и разболтал об этом по телефону

Мужчина позвонил знакомому и сам рассказал об убийстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили 51-летнего жителя Новоуральска, который, будучи пьяным, признался в убийстве своего соседа. Следствие выяснило, что в ноябре прошлого года мужчина повздорил со знакомым, делившим с ним жилплощадь в строительном вагончике. В ходе ссоры новоуралец схватился за нож и несколько раз ударил им своего оппонента, отчего тот умер на месте. Злоумышленник спрятал труп и прибрался внутри дома. Однако долго хранить молчание он не смог.

- Мужчина выпил в очередной раз, позвонил своему знакомому и рассказал ему о совершенном преступлении. Даже приглашал своего собеседника лично убедиться в том, что он говорит правду, - сообщили в СУ СКР Свердловской области.

На судебном заседании мужчина рассказал, что ранее уже сидел. После выхода на свободу он отправился на заработки в Екатеринбург и устроился строителем. С соседом, с которым ему пришлось проживать, часто возникали конфликты, что и привело к таким печальным последствиям. По решению суда мужчина проведет в колонии строгого режима десять лет.