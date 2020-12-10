Из Екатеринбурга в Москву отправили 59 бочек ртути, которые копили три года

Фото: пресс-служба свердловского отделения Российского экологического общества

Из Екатеринбурга выезли 11 тонн отходов, которые образуются во время утилизации энергосберегающих и люминесцентных лампочек. Бочки с опасным содержимым хранились с 2017 года, за это время накопилось 59 бочек люминофора со ртутью.

- Столь крупная партия накопилась впервые, что создавало риски для экологической безопасности города — хранение люминофора требует жесткого соблюдения строгих правил, - сообщили в свердловского отделения Российского экологического общества.

Все отходы вывезли из Екатеринбурга на специализированное предприятие в Москве, где их уже окончательно утилизируют.