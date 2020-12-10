Количество отправленных с вокзалов СвЖД посылок увеличилось на 19% с начала года

Фото: предоставлено СвЖД

На Свердловской магистрали с каждым годом становится популярнее сервис экспресс-доставки посылок по системе «от вокзала к вокзалу». За 11 месяцев 2020 года количество небольших посылок, отправленных и полученных через вокзалы СвЖД, выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по ноябрь было отправлено и получено 16,2 тыс. посылок, конвертов и бандеролей (за 11 месяцев 2019 года – 13,6 тыс.).

В 2020 году география доставки малогабаритных посылок была расширена: теперь отправку можно сделать до 247 крупнейших вокзалов России (в конце 2019 года было 204). На Свердловской магистрали услуга предоставляется на 15 больших и 11 пригородных вокзалах: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Серов, Первоуральск, Ревда, Дружинино, Егоршино, Камышлов, Тавда, Гороблагодатская, Пермь-2, Чусовская, Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковская, Сургут, Когалым, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Нижневартовск, Пыть-Ях, Верхнекондинская, Приобье.

Фото: предоставлено СвЖД

Сервис экспресс-доставки позволяет отправить посылку ближайшим пассажирским поездом. Пункты приема-выдачи корреспонденции расположены в справочно-информационных стойках или в помещениях дежурного помощника начальника вокзала.

Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимаются круглосуточно. Оформление занимает несколько минут, для этого нужно предъявить паспорт. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей. После этого он ее взвешивает и упаковывает в специальную тару. Стоимость отправки рассчитывается, исходя из веса и дальности пересылки.

К отправке запрещены оружие, взрывчатые и отравляющие вещества, любые жидкости и скоропортящиеся продукты, а также деньги, ценные бумаги, ювелирные и табачные изделия, лекарства.