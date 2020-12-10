В Екатеринбурге появилась улица имени уральского ученого

Администрация города прислушалась к просьбе ученого совета УрФУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом микрорайоне Екатеринбурга появилась улица, названная в честь уральского лингвиста, профессора Уральского Федерального университета Александра Матвеева. Именно ученый совет вуза обратился к администрации города, чтобы улица получила его имя.

- Все улицы второй очереди Академического района Екатеринбурга предварительно названы именами российских учёных, но среди них нет ни одного уральца, – говорилось в обращении.

Александр Матвеев руководил кафедрой русского языка и общего языкознания УрФУ. По его инициативе была организована многолетняя Топонимическая экспедиция, которая занималась изучением местных языков во многих регионах страны.