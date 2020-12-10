В Екатеринбурге бизнес-банда вывела за границу почти 3 миллиарда рублей

Банда зарабатывала на махинациях с валютой под видом продажи металлопроката Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Октябрьский районный суд вынес приговор банде, которая выводила валюту за границу. Следователи считают, что в 2014 году директор одной из фирм города решил заработать на махинациях с валютой под видом продажи металлопроката. Чуть позже к своей деятельности руководитель конторы привлек еще трех человек: Евгения Пляскина, Наталью Устюгову, Никиту Лукоянова. Они обеспечивали поступление денег на счета юридических лиц, которые контролировал он сам.

- С мая 2014 года по март 2018 года они перевели на счета иностранных юридических лиц 2,8 миллиарда рублей. При этом на запросы банков о целях платежей участники банды предоставили поддельные документы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка полковник Валерий Горелых, о месту жительства подозреваемых и в арендованных офисных помещениях представители МВД провели обыски. Обнаружены учредительные документы, печати, штампы, электронные подписи, обеспечивавшие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц

В итоге троица получила сроки от двух до пяти лет колонии общего режима, а также штрафы от 50 до 200 тысяч рублей. Следствие по отношению к директору продолжается.