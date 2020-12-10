В Екатеринбурге школьники написали стихи ко Дню конституции

Фото: прокуратура Орджоникидзевского района

12 декабря вся страна отмечает государственный праздник - День российской Конституции. Несомненно, праздник очень важен, это проявление уважения к основному закону страны. Ведь Конституция провозглашает и гарантирует правовое государство, демократию и свободу.

В преддверии праздника прокуратурой Орджоникидзевского района совместно с управлением образования района района было организовано мероприятие "Моя Конституция", в рамках которого ученикам школ Орджоникидзевского района предложено выполнить творческие работы, отражающие их понимание основного закона государства и его роли в жизни каждого человека.

Мероприятие вызвало живой интерес среди молодых граждан: ребята выполнили около 100 творческих работ, среди которых рисунки, плакаты и даже стихи. Ученики проявили незаурядные творческие и аналитические способности, работы наполнены духом патриотизма, отражают глубокое понимание важности Конституции, несмотря на юный возраст участников мероприятия.

В преддверии праздника публикуем наиболее интересные и оригинальные рисунки и стихотворения на нашем сайте. В торговом центре "Омега" организована выставка работ, подготовленных участниками мероприятия.