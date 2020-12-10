Количество заболевших коронавирусом в Свердловской области перешагнуло через отметку в пять тысяч

В Свердловской области продолжает расти количество заболевших COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество заболевших коронавирусом в Свердловской области сегодня перешагнуло через отметку в пять тысяч. По данным оперштаба за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали еще 392 новых случая COVID-19. Таким образом, общее количество зараженных новой инфекцией за все время пандемии составило 50 168 человек.

Также по данным оперштаба за сутки из больниц выписали 396 человек. Общее количество победивших коронавирус человек достигло 42 426.

Скончались от COVID-19 за все время 1 162 человек. За сутки зарегистрировано 14 случаев смерти.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 10 декабря 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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