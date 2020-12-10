Мусоросортировочный комплекс под Екатеринбургом запустят в 2023 году

Новый мусорный объект построят за три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мусоросортировочный комплекс у полигона «Северный» и новый полигон под Екатеринбургом планируют запустить в 2023 году. ЕМУП «Спецавтобаза» потратит на строительство объекта «Екатеринбург-Север» 1,75 миллиарда рублей.

Часть денег на строительство привлекут в виде кредитов. Комплекс сможет ежегодно принимать по 400 тысяч тонн ТКО в год. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Новый объект разместится у полигона «Северный», который закроется в 2024 году.