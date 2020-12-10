В Екатеринбурге одно из отделений больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, вернется к плановой помощи

Перед тем как принимать новых пациентов отделение будет продезинфицировано Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отделение нейрохирургии в ГКБ №40 в ближайшее время возвращается к оказанию плановой помощи. Об этом рассказали в региональном оперштабе. Корпус откроют после того, как все пациенты с коронавирусом и пневмониями будут выписаны. Перед тем как принимать новых пациентов отделение будет продезинфицировано.

Напомним, что ранее из списка временных инфекционных стационаров исключили отделение детского центра «Бонум», центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» и одно из отделений Областной наркологической больницы.