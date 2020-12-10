В Нижнем Тагиле вандалы испортили сквер за Драмтеатром

Фото: Лев Истомин

В Нижнем Тагиле местные вандалы в очередной раз испортили сквер за Драмтеатром в самом центре города. Уже не в первый раз негодяи ломают арт-конструкции, которые создали актеры в 2019 году.

Местные жители любят отдыхать в этом сквере, но сюда часто наведываются вандалы, которые портят оборудование: на скамьях остаются нецензурные надписи, ломают доски, пытаются оторвать кресла, уничтожили декоративные часы, а также ломали качели. Об это пишет издание TagilCity.ru.

Часы, по словам актеров, чинили уже пять раз, но их снова сломали. Художественный руководитель Драмтеатра Нижнего Тагила посоветовал вандалам применять свою силу на двух площадках для воркаута, расположенных неподалеку.