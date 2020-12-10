Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Кольцово на новогодние праздники увеличат количество рейсов в Сочи и Ростов-на-Дону

Всего из екатеринбургского аэропорта запланировано до девяти рейсов в сутки на юг России
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий
Количество рейсов на Юг России на новогодние праздники увеличили четыре авиакомпании

Количество рейсов на Юг России на новогодние праздники увеличили четыре авиакомпании

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово открывают дополнительные рейсы на юг России. Улететь в Сочи и Ростов-на-Дону в новогодние праздники можно будет гораздо чаще. Так, с 26 декабря по 9 января авиакомпания Red Wings будет выполнять полеты в Сочи по средам и субботам в 12:10 и 11:15. Также на курорт с 29 декабря по 10 января можно будет улететь на ежедневном рейсе «Уральских авиалиний».

С 22 декабря по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям улететь отдыхать на Черное море можно будет на рейсах авиакомпании NordWind. Впервые с начала зимнего сезона в Сочи также начнет летать авиакомпания Azur air. Авиаперевозчик вводит рейсы с 28 декабря по 9 января. Полеты будут выполняться в 08:15 и 08:50 по понедельникам, средам и субботам на самолете Boeing 757 вместимостью до 238 пассажиров.

В Ростов-на-Дону дополнительный рейс с 2 января по 16 января открывает авиакомпания «Азимут». Полеты запланированы по субботам в 07:00. Рейсы будут выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 103 пассажиров.

Всего из Кольцово в Сочи и Ростов-на-Дону запланировано до девяти рейсов в сутки.