В Кольцово на новогодние праздники увеличат количество рейсов в Сочи и Ростов-на-Дону

Количество рейсов на Юг России на новогодние праздники увеличили четыре авиакомпании Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово открывают дополнительные рейсы на юг России. Улететь в Сочи и Ростов-на-Дону в новогодние праздники можно будет гораздо чаще. Так, с 26 декабря по 9 января авиакомпания Red Wings будет выполнять полеты в Сочи по средам и субботам в 12:10 и 11:15. Также на курорт с 29 декабря по 10 января можно будет улететь на ежедневном рейсе «Уральских авиалиний».

С 22 декабря по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям улететь отдыхать на Черное море можно будет на рейсах авиакомпании NordWind. Впервые с начала зимнего сезона в Сочи также начнет летать авиакомпания Azur air. Авиаперевозчик вводит рейсы с 28 декабря по 9 января. Полеты будут выполняться в 08:15 и 08:50 по понедельникам, средам и субботам на самолете Boeing 757 вместимостью до 238 пассажиров.

В Ростов-на-Дону дополнительный рейс с 2 января по 16 января открывает авиакомпания «Азимут». Полеты запланированы по субботам в 07:00. Рейсы будут выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 103 пассажиров.

Всего из Кольцово в Сочи и Ростов-на-Дону запланировано до девяти рейсов в сутки.