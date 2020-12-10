Жителей Уралмаша приглашают на Новогодний концерт

Праздничное мероприятие проведут с соблюдением мер безопасности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на Уралмаше в ЦК «Орджоникидзевский» 19 декабря в 14 часов состоится концерт вокального коллектива «Гармония», на котором прозвучат инструментальные и вокальные шлягеры.
Организаторы обещают новогодние музыкальные подарки и сюрпризы для гостей. Проведет концерт Ирина Заволжанская. Праздничное мероприятие пройдет с соблюдением необходимых мер безопасности.
19 декабря в 14 часов ЦК «Орджоникидзевский», Бульвар Культуры, 3. Цена билета - 50 рублей.
Фото: предоставлено ЦК "Орджоникидзевский"
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