В Свердловскую область привезли первую партию вакцины от коронавируса

Фото: департамент информационной политики

В Екатеринбург из Москвы привезли первую партию вакцину от коронавируса. В ней тысяча доз «Спутника V». По словам главного эпидемиолога министерства здравоохранения Свердловской области Галины Борисевич, эта вакцина предназначена только для людей в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, ее будут ставить только тем, кто в течение полугода не болел COVID-19.

- Важно, чтобы за последние шесть месяцев они не болели коронавирусом. Также при постановке вакцины мы учитываем и с осторожностью относимся к хроническим заболеваниям, - рассказала Галина Борисевич.

Фото: департамент информационной политики

Вакцина «Спутник V» двухфазная, то есть делать ее будут дважды с промежутком в 21 день. Она транспортируется в двух вариантах упаковки: индивидуальные ампулы на одного человека нужно использовать в течение 30 минут, ампулы на пять человек – в течение двух часов. Перевозится и хранится вакцина при минус 18 градусах, повторному замораживанию не подлежит. Эксперты уверяют, что в регионе достаточно ресурсов и необходимой техники для того, чтобы обеспечить качественное хранение вакцины и дальнейшую ее транспортировку до медицинской организации.

Для работы с вакциной обучение прошли уже 39 медицинских сестер, подготовлены прививочные кабинеты. Напомним, что прививки от коронавируса в первую очередь поставят медикам, работающим в «красных зонах», в амбулаторных службах и в «скорой», а также сотрудникам образовательных организаций.

Планируется, что до конца года в регион придет еще около четырех тысяч доз вакцины.

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