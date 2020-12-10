Эмпатия и желание помочь клиенту: в Tele2 рассказали о принципах работы клиентского сервиса

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Операторы контактного центра Tele2 ежедневно обрабатывают около 20 тысяч обращений, которые поступают по телефону, через личный кабинет, в социальных сетях и других каналах обслуживания. Возможности контактного центра на «отлично» оценивают 95% пользователей.

- Любые обращения наших клиентов решаются максимально эффективно. Сотрудник сам принимает решение, как лучше помочь абоненту, кстати, нередко выходя за рамки обычного, общепринятого формата. В этом еще одна уникальная черта дистанционных сервисов Tele2. Главная задача – чтобы человек получил максимум нужной информации и решил свой вопрос, даже если он не относится к мобильной связи напрямую. И это удается! – отметила руководитель дистанционного сервиса Tele2 Елена Юрина.

Это возможно благодаря эмпатии и желанию помочь клиентам – главным принципам корпоративной культуры компании. Среднее время решения вопроса – 40 секунд. Чаще всего обращаются с просьбой поменять или подключить услугу. Но поступают и необычные запросы: например, оператор личной поддержки по просьбе абонента Tele2 может отправить поздравление любимой или любимому, маме, родным. В компании рассказали, что однажды молодой человек попросил помочь Tele2 извиниться перед его девушкой. Сотрудники нашли нужные, теплые слова. Потом узнали, что девушка простила парня, и вскоре они сыграли свадьбу.

- У нас работают не роботы, а живые сотрудники, готовые отвечать на реальные вопросы. Открытость – это одна из основополагающих черт корпоративной культуры Tele2, - подчеркнула руководитель дистанционного сервиса Tele2 Елена Юрина.

- За 6 месяцев 2020 года количество обращений через личный кабинет возросло примерно на 25 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года и составило более 90 млн. Примерно треть клиентов Tele2 сегодня предпочитает пользоваться личным кабинетом. В целом доля продаж и сервиса Tele2 в цифровых каналах с 2016 года выросла с 33 до 95,5 процента.

- Цифровая трансформация бизнес-подходов к взаимодействию с клиентами получила продолжение и в рамках «Школы цифрового клиента». Это полезный и яркий контент о продукте и сервисе Tele2. Компания разместила уже более 30 публикаций на эту тему (они собрали более 1 млн просмотров, 15 тысяч лайков и 24 тысяч комментариев, что говорит об эффективности обратной связи с клиентами).

- Служба личной поддержки Tele2 также отвечает на вопросы клиентов в прямом эфире социальных сетей. За два последних года в было проведено 9 таких эфиров, которые просмотрели более 2,5 млн человек. В рамках трансляций специалисты компании отвечают на все интересующие клиентов вопросы.