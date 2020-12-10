Мишустин даст на капремонт культурного объекта в Екатеринбурге 99 миллионов

Дворец народного творчества обновят к юбилею города. Фото: Яндекс.Карты

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 99 миллионов рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт Дворца народного творчества в Екатеринбурге.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, деньги из федеральной казны помогут обновить здание, а также перезагрузить его работу.

- Федеральная поддержка позволит не только преобразить облик здания, но и обеспечить перезагрузку работы учреждения культуры, внедрить новые технологии, - заявил Евгений Куйвашев.

Деньги региону на капремонт Дворца народного творчества на Вознесенской горке передадут в 2023 году. До этого времени свердловские власти должны подготовить документы. Работы проведут в рамках национального проекта «Культура».