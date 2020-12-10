У Алексея Александрова осталась жена и сын Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб по делу Алексея Александрова на приговор Свердловского областного суда. Напомним, что 29 сентября этого года уктусский стрелок был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство двух девушек.

Вечером 25 августа 2018 года на территории горнолыжного комплекса были застрелены Ксения Солтанова и Наталья Кузенцова. На следующее утро тела обнаружил грибник: Ксения была мертва, а за жизнь Натальи еще неделю боролись врачи больницы № 24.

Поймать предполагаемого стрелка удалось лишь через 16 месяцев, им оказался инженер завода имени Калинина Алексей Александров. На первом же допросе он сознался в преступлении и подробно рассказал, как убивал девушек.

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В Свердловском областном суде допросили уктусского стрелка Алексея Александрова. Обвиняемый в убийстве двух девушек объяснил мотивы своего поступка. Установлено, что инженер выпустил в Ксению Солтанову три пули, еще пять – в Наталью Кузнецову. Потом оттащил тела в чащу леса и скрылся. (Подробнее)

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