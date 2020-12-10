В Екатеринбурге погода повлияет на состояние метеозависимых людей

Екатеринбург окажется на периферии антициклона Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе в Екатеринбурге ожидается резкое повышение атмосферно давления, что неблагоприятно скажется на метеозависимых людях, состояние которых может ухудшиться. К выходным уральская столица окажется на периферии антициклона.

По данным российского Гидрометцентра, до 12 декабря давление остановится на отметке в 750-752 миллиметра ртутного столба.

- Антициклон может вызвать у человека головные и сердечные боли, снижение работоспособности, недомогание и общую слабость, - рассказывают в Гидрометцентре.

По словам синоптиков, антициклон существенно подрывает здоровье метеозависимых людей, делая их уязвимыми для инфекций.

Погода на ближайшие дни в Екатеринбурге и Свердловской области

10 декабря: облачно с прояснениями, днем до – 10 градусов, ветер западный 3-8 метров в секунду.

11 декабря: переменная облачность, возможны небольшие осадки, днем столбики термометров будут держаться на отметках – 5 … -9 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

12 декабря: ожидается переменная область, без существенных осадков, днем температура воздуха составит - 5 … - 10 градусов. Вечер западный 3-7 метров в секунду.