Свердловчанам предложили исполнить новогодние желания детишек из таежных сел

Фото: предоставлено пресс-службой Ново-Тихвинского монастыря

Жителям Свердловской области предлагают исполнить мечты детей из глухих сел и таежных деревень, которые находятся за 350 километров от Екатеринбурга. Ново-Тихвинский монастырь организовал акцию «Подарите детям праздник!» по сбору подарков для уральских ребятишек. Они собрали истории школьников и опубликовали на сайте монастыря. Помощь будет оказывается адресно, а в рождественские дни все подарки передадут лично каждому ребенку.

- Знаете, когда совершенно незнакомые люди дарят ребенку то, о чем он мечтал – это воспринимается как чудо! – рассказывает Ирина Свистунова, руководитель социальной службы, в которой собирают подарки. – Мне бы так хотелось, чтобы люди, приносящие подарки: игрушки, одежду, игры, сладости - увидели безграничное море благодарности, которую испытывают те, кто получает эту помощь!

Подарки можно приносить в социальную службу Ново-Тихвинского монастыря, ул. Зеленая Роща, 1, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 10.00 до 17.00. Тел. +7-91266-08803. Прочитать истории детей и их желания можно по ссылке.