По словам Риммы Каторгиной, убийцы очень настойчиво просили Ксению о встрече Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать Ксении Каторгиной не будет участвовать в судебных прениях. После дачи показаний Римма Каторгина покинула зал суда. Она попросила максимального наказания для убийц дочери. Перед ее уходом все обвиняемые попросили у нее прощения за убийство Ксении.

- Римма Валентиновна, я хочу попросить у вас прощения за причиненную боль вам. Наберитесь в себе сил и простите нас как человек и мать. Искренне прошу простить нас за содеянное. Примите наши искренние соболезнования. Я искренне прошу у вас как у матери прошение. Простите, если найдете силы, - сказала Екатерина Меньшикова.

В свою очередь Михаил Федорович заявил о готовности возместить семье Ксении пять миллионов рублей.

- Римма Валентиновна, выражаю вам всю скорбь и утраты. Я сам знаю, что это такое. В 8 лет у меня брат умер, потом брата посадили на 25 лет. Недавно я потерял маму. Да, я был готов убить Ксению, а моя супруга Меньшикова была беременна. Я готов компенсировать вам, - заявил Михаил Федорович.

- Римма Валентиновна, я искренне прошу у вас прощения. Простите меня, - кратко сказал Марат Ахметвалиев.

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