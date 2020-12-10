Мэрия Екатеринбурга представила радужный прогноз по росту населения

Население должно подрасти за 10 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании Координационного совета стратегического развития 9 декабря озвучили прогноз по росту и качеству жизни населения Екатеринбурга к 2030 году. Ожидается, что через 10 лет население уральской столицы подрастет на 10% и составит 1 миллион 685 тысяч жителей, а средняя продолжительность жизни подрастет до 80 лет.

Кроме этого, власти намерены приложить усилия, чтобы улучшить положение семей, которые сегодня находятся в социально опасном положении. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

По состоянию на январь 2020 года в Екатеринбурге проживало больше 1,5 миллиона человек.