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Римма Каторгина впервые дала показания против убийц дочери. По словам пенсионерки, в последний раз она разговаривала с Ксенией за четыре дня до убийства. Злосчастный внедорожник Audi был куплен летом 2019-го, и Римма Валентиновна знала, что его хотят продать.

Женщина отмечает, что «покупатели» очень настойчиво просили о встрече.

Дело рассматривает Свердловский областной суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Дочке позвонила женщина, представилась беременной. Попросила приезать к ней и показать машину. Я Ксюшу потеряла в четверг (10 октября 2019 – прим.ред.). А в пятницу уже забеспокоилась, - рассказала Римма Валентиновна.

Напомним, что Марату Ахметвалиеву и Михаилу Федоровичу грозит пожизненный срок. В числе преступлений банды из Челябинской области похищение человека, мошенничество, разбой, угон и убийство.

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