В Нижнем Тагиле безработица с начала пандемии выросла в 9 раз

На рынке труда выросла конкуренция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус сильно повлиял на рынок труда всей стране, включая уральский город Нижний Тагил. Здесь число безработных в период пандемии выросло в 9 раз. В ноябре этого показатель составил 7 804 человека на 2 682 вакансии, то есть на одно вакантное место приходятся три соискателя. При этом в начале 2020 года в Нижнем Тагиле приходилось 846 безработных на 2 071 свободное рабочее место.

На рынке труда города 2 662 вакансии представлены с оплатой труда выше прожиточного минимума, 1 838 вакансии – представлены по рабочим профессия. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Также есть 183 вакансии продавца продовольственных товаров со средней заработной платой в 20 тысяч рублей. Также на рынке труда есть 50 вакансий уборщиков производственных и служебных помещений со средней зарплатой в 12,5 тысячи рублей. Есть также 45 вакансий водителей автомобилей со средним заработком в 25,8 тысячи рублей