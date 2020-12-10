Николай Коляда вместе с актерами будут выезжать в костюмах Деда Мороза и Снегурочки к детям на дом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Николай Коляда наденет костюм Деда Мороза и поедет поздравлять детей к ним домой. Об этом уральский драматург написал на своей странице в Facebook. Вместе с ним к ребятам будут выезжать и актеры «Коляда-театра».

- Из объявленных новогодних представлений у нас продано процентов десять и то - не коллективные заявки, а все по одиночке. А кто не знает, что в новогоднюю кампанию артисты зарабатывают столько, что хватает на полгода жизни, а то и больше? Так было. Теперь - другие условия, - написал Николай Коляда. - Я сам сяду за руль машины и поеду. А мне чего? Да ну. Подумаешь. Корона с головы не свалится. И нам будет хорошо, и детям праздник устроим.

Костюм Деда мороза также будут надевать ведущие артисты театра Сергей Федоров, Сергей Колесов, Александр Замураев, Максим Тарасов и Александр Кучик. Снегурочками на время праздников станут артистки Василина Маковцева, Ирина Плесняева, Анастасия Панькова и Ксения Копарулина.

Стоимость выезда на дом Снегурочки и Деда Мороза от «Коляда-Театра» зависит от даты заказа. Если позвать артистов поздравлять ребенка с 26 по 28 декабря, то это будет стоить четыре тысячи, а если с 28-30 декабря, то уже на две тысячи больше.

- Дедушке с внучкой ведь надо назад ехать, вот потому он и собирает деньги на дорогу до Северного Полюса, - написано на сайте «Коляда-Театра».

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