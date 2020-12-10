В Екатеринбурге водитель на Toyota RAV4 сбил пешехода и скрылся

Водитель сбил мужчину на заправке и уехал Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель на белом автомобиле Toyota RAV4 сбил пешехода и скрылся. Инцидент произошел накануне около 15:40 на АЗС «Лукойл» напротив дома № 40 по улице Крестинского. Сейчас водителя разыскивает полиция.

-31-летний мужчина самостоятельно обратилась в травмпункт ГКБ №20, медики которого констатировали у пострадавшего ушиб правого коленного сустава, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Водителю за то, что он скрылся с места ДТП, грозит лишение прав или административный арест до 15 суток.

Сотрудники полиции также просят помочь в поисках скрывшегося водителя и сообщить, если вы стали очевидцем этого происшествия позвонив в ГИБДД Екатеринбурга по телефонам: 8 (922) 177 02 07 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

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