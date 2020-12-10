Блогер Илья Варламов назвал елку в Екатеринбурге одной из самых дорогих в стране

В этом году елка на площади 1905 года обошлась городу в пять миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Блогер-урбанист Илья Варламов назвал елку в Екатеринбурге одной из самых дорогих в стране. Список со стоимостью новогодних деревьев он составил в своем блоге. Напомним, что в этом году елка, которую устанавливают на площади 1905 года, будет стоить 5 миллионов. По словам блогера, проблема состоит в том, что вместо настоящих деревьев, мэрия устанавливает металлические каркасы, которые стоят дороже.

- Металлический каркас намного дороже елочки из леса. Во-первых, сам по себе, во-вторых, он требует много сил и средств на монтаж-демонтаж, - пишет Илья Варламов. - Если бы администрация каждого города ставила перед собой цель сэкономить, она покупала бы елку в ближайшем лесхозе. Тогда основание каждый год можно было бы использовать одно и то же, чтобы не тратить много денег на установку. На все про все уходило бы тысяч 300-500, а украшения можно постепенно заменять, чтобы народу не наскучило.

В пример блогер привел Рыбинск, в котором за 200 тысяч купили живую ель в подмосковном питомнике и высадили ее в центре города, чтобы каждый год не тратить деньги на установку новогоднего символа, а просто украшать настоящее дерево.

Также Илья Варламов отдельно отметил стоимость ледового городка в Нижнем Тагиле. В этом году там построят самый дорогой городок в истории города. На елку, иллюминацию, ледяные скульптуры и горки потратят 23,6 миллионов рублей.

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